Более 2 тысяч курян хотят участвовать во Всемирном фестивале молодежи

Более 2000 курян изъявили желание поучаствовать во Всемирном фестивале молодежи, но смогут поехать в Сочи только 340. Делегация нашей области станет одной из самых многочисленных среди российских регионов. Регистрация для россиян на официальном сайте уже завершена. В Областном Дворце молодежи уже заработала конкурсная комиссия по отбору участников на XIX Всемирный фестиваль. Претендентов ожидали серьезные испытания: проверка на знание английского языка и собеседование. Большинство кандидатов со всеми задачами справились успешно. Результаты собеседования будут известны после 16 мая.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Сочи с 14 по 22 октября. В нем примут участие около 20 тысяч молодых людей из 150 стран. Впервые наша страна принимала фестиваль в 1957-м году, затем в 1985, и вот, спустя 30 лет, он вновь объединит активных представителей молодежи.



