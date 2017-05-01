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Курский «Авангард» на своем стадионе примет «Рязань»

Сегодня, 08:11
Курский «Авангард» на своем стадионе примет «Рязань»
Сегодня курский «Авангард» проведет предпоследний домашний матч сезона. В рамках 22-го тура 2-го дивизиона зоны "Центр" подопечные Игоря Беляева  примут «Рязань». В матче первого круга в Рязани игра с этой командой завершилась ничьей – 1:1. Сегодняшняя встреча на стадионе «Трудовые резервы» начнется в 16 часов. 
Напомним, "Авангард" в двух предыдущих выездных матчах потерпел поражение, это отбросило его с первого на четвертое место в турнирной таблице.   

 

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