Водолазы отмечают свой профессиональный праздник

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают водолазы. В водолазной группе Аварийно-спасательной службы Курской области - 18 человек. Накануне летнего сезона в их обязанность входит обследование дна местных пляжей. Естественно, группа выезжает на поисковые работы – в 2016 году таких сообщений поступило 75. К водолазам предъявляются серьезные требования — помимо профессионального мастерства, водолаз должен обладать стрессоустойчивостью, спокойным и взвешенным характером, хорошим слухом, внятной речью и, конечно же, физической выносливостью. Также он должен иметь ровный пульс и в момент погружения не иметь даже насморка.Перед каждым спуском в водоем и после погружения спасателей в обязательном порядке осматривает медик.

Снаряжение водолаза весит без малого 60 килограммов.

Служба развивается и модернизируется. У группы несколько лет назад появилась подводная акустическая связь. Работающий водолаз, надевая специальную маску, в которой встроен микрофон, может говорить о том, что происходит в подводном мире своему напарнику. Радиус действия такой рации - до 500 метров. Раньше водолазы понимали друг друга только с помощью сигналов, подаваемых специальным сигнальным концом.







