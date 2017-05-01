поиск по сайту
 

Водолазы отмечают свой профессиональный праздник

Вчера, 12:39
Водолазы отмечают свой профессиональный праздник
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают водолазы. В водолазной группе Аварийно-спасательной службы Курской области - 18 человек. Накануне летнего сезона в их обязанность входит обследование дна местных пляжей. Естественно, группа выезжает на поисковые работы – в 2016 году таких сообщений поступило 75. К водолазам предъявляются серьезные требования — помимо профессионального мастерства, водолаз должен обладать стрессоустойчивостью, спокойным и взвешенным характером, хорошим слухом, внятной речью и, конечно же, физической выносливостью. Также он должен иметь ровный пульс и в момент погружения не иметь даже насморка.Перед каждым спуском в водоем и после погружения спасателей в обязательном порядке осматривает медик. 
Снаряжение водолаза весит без малого 60 килограммов.
Служба развивается и модернизируется. У группы  несколько лет назад появилась подводная акустическая связь. Работающий водолаз, надевая специальную маску, в которой встроен микрофон, может говорить о том, что происходит в подводном мире своему напарнику. Радиус действия такой рации - до 500 метров. Раньше водолазы понимали друг друга только с помощью сигналов, подаваемых специальным сигнальным концом.


 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама