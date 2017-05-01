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На курских дорогах все выходные будут проверять водителей на трезвость

Вчера, 13:13
На курских дорогах все выходные будут проверять водителей на трезвость
На дорогах Курской области начинаются проверки на трезвость. Они продлятся все выходные - с 6 по 10 мая. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения проявлять бдительность. Необходимо своевременно сообщать в полицию об автомобилистах, которые ведут себя неадекватно и управляют транспортным средством в нетрезвом состоянии. Телефоны - 102, 36-70-01, 36-70-02. 
Напомним, за пьяную езду водителю грозит административный штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение следует уже уголовная ответственность.

 

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