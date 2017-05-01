Курянка за 10 лет задолжала на содержание своих детей больше миллиона рублей

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Курска, которая 10 лет уклонялась от выплаты алиментов на содержание детей. Как сообщили в надзорном ведомстве, в 2006 году суд обязал женщину выплачивать алименты на содержание двоих детей в размере 1/3 части всех видов заработка, перечисляя их органу опеки и попечительства. Невзирая на неоднократное привлечение к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов (в 2013, 2015 и 2016 г.г.), курянка не трудоустроилась, не встала на учет в качестве безработной Центр занятости населения, продолжала уклоняться от исполнения обязанностей по содержанию детей.

Прошлой осенью мировой суд привлек женщину к административной ответственности, назначив ей наказание в виде 30 часов обязательных работ. Поскольку женщина продолжала игнорировать требования закона, в марте 2017 года на нее завели очередное уголовное дело. Общая сумма задолженности по алиментам с марта 2007 года - более 1 млн. руб.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.