Стоматолога-педофила отправили на принудительное лечение в психбольницу - сообщили в СК. Ранее мы рассказывали об этом громком случае. В Курске в конце 2015 года женщина привела свою 6-летнюю дочку к дантисту. Врач попросил мать ребенка подождать в коридоре. Спустя некоторое время он вывел девочку к матери. Когда они пришли домой, то дочь рассказала, что врач гладил ее по различным частям тела и половым органам, а также фотографировал. Следствие выявили еще два аналогичных эпизода. От действий стоматолога пострадали еще две 6-летние девочки.

Проведенная экспертиза показала, что мужчина страдает психическим расстройством, в связи с чем не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий. Суд направил стоматолога-педофила на принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа.