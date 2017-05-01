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Стоматолога-педофила отправили на принудительное лечение

Вчера, 16:58
Стоматолога-педофила отправили на принудительное лечение
Стоматолога-педофила отправили на принудительное лечение в психбольницу - сообщили в СК. Ранее мы рассказывали об этом громком случае. В Курске в конце 2015 года женщина привела свою 6-летнюю дочку к дантисту. Врач попросил мать ребенка подождать в коридоре. Спустя некоторое время он вывел девочку к матери. Когда они пришли домой, то дочь рассказала, что врач гладил ее по различным частям тела и половым органам, а также фотографировал. Следствие выявили еще два аналогичных эпизода. От действий стоматолога пострадали еще две 6-летние девочки. 
Проведенная экспертиза показала, что мужчина страдает психическим расстройством, в связи с чем не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий. Суд направил стоматолога-педофила на принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа.

 

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