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Банк «Югра» сохранил условия бесплатного открытия счета для всех новых клиентов

Вчера, 20:22
Банк «Югра» сохранил условия бесплатного открытия счета для всех новых клиентов

В марте банк «Югра» (основной акционер А.Хотин) продлил специальные условия обслуживания юрлиц. В рамках комплексной поддержке предпринимателей, финучреждение предлагает всем новым клиентам – представителям бизнеса бесплатное открытие расчетного счета.

Хороший способ начать бизнес и сэкономить, считают в банке, ведь плата за открытие счета во многих российских банках может доходить до 2000 рублей!

Помимо бесплатного счета, «Югра» предлагает преференции по РКО – скидки на обслуживание достигают 50%. А также позволяет…получать доход. На остаток средств на расчётном счете банк начисляет проценты – до 6 годовых!

В банке пояснили, что решение о продлении спецпредложения для юрлиц было принято на фоне комплексной поддержке банком бизнеса. «Югра» стремится предложить оптимальные условия сотрудничества, которые будут способствовать развитию предпринимательства в нашей стране.

 

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