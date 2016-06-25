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В Сеймском округе отключат горячую воду

Вчера, 08:01
В Сеймском округе отключат горячую воду
Сегодня в Сеймском округе отключат горячую воду. Как сообщили в курском филиале «Квадры», опрессовка теплосетей, подключенных от ТЭЦ-1, пройдет с 10 по 23 мая. Соответственно, это время  потребители будут греть кастрюли и тазики с водой.

 

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