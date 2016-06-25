Сегодня в Сеймском округе отключат горячую воду. Как сообщили в курском филиале «Квадры», опрессовка теплосетей, подключенных от ТЭЦ-1, пройдет с 10 по 23 мая. Соответственно, это время потребители будут греть кастрюли и тазики с водой.