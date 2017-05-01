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В Железногорском районе установят фотоловушки для любителей мусорить

Вчера, 08:02
В Железногорском районе установят фотоловушки для любителей мусорить
В Железногорском районе при финансовой поддержке спонсоров приобрели три фотоловушки, они должны помочь выявить любителей выбросить мусор в неположенном месте – пишет местное издание «Эхо недели». Оборудование предполагается скрытно разместить в местах несанкционированных свалок и слива нечистот. Как только прибор видео- и фотофиксации сработает, сигнал на телефон и электронную почту поступит главе района и консультанту по охране окружающей среды. Периодически места дислокации ловушек будут менять. К слову, штраф за это нарушение составляет от трех до пяти тысяч рублей для физических лиц и от 40 до 50 тысяч - для юридических.

 

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