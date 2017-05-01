В Курске снова устроят фестиваль духовых оркестров «Фанфары Победы»

Сегодня в Курске состоится фестиваль, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Его проведут под открытым небом - в парке Героев Гражданской войны, он же в народе парк Бородино. В музыкальном празднике участвуют духовые оркестры ДШИ Курска. Прозвучат известные произведения военной тематики, оригинальные сочинения для духовых оркестров, а также классические и джазовые произведения. Завершит фестиваль выступление сводного оркестра духовых инструментов ДШИ Курска, который исполнит «Марш фронтовика». Начало фестиваля в 10 утра.



