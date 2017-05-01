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В Курске уничтожили полтора центнера итальянских киви и турецких кабачков

Вчера, 11:05
В Курске уничтожили полтора центнера итальянских киви и турецких кабачков
Специалисты Управления Россельхознадзора и полицейские обнаружили на курском рынке запрещённую к ввозу продукцию. Под пристальное внимание попала партия итальянских киви весом более центнера и около 50 килограммов кабачков из Турции. Происхождение товара было установлено по этикеткам на упаковке. При этом товаросопроводительные и фитосанитарные документы на подкарантинную продукцию отсутствовали. А в кабачках специалисты выявили карантинного вредителя — западного цветочного трипса. В соответствии с российским законодательством заражённые кабачки и санкционные киви были уничтожены в день обнаружения, 5-го мая. Их сожгли в крематоре.

 

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