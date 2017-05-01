Пять баскетболисток курского «Динамо» тренируются в сборной России

Женская сборная России в подмосковном Новогорске готовится к чемпионату Европы, который стартует в Чехии 16 июня. По информации пресс-службы РФБ, из 18 баскетболисток, приглашенных на сбор, пятеро представляют курское «Динамо». Это защитники Елена Кириллова и Ксения Левченко, форварды Татьяна Видмер и Анастасия Логунова, центровая Мария Вадеева. Судя по всему, позднее к команде присоединится и динамовская разыгрывающая Эпифания Принц, у нее уже несколько лет российский паспорт.

Также в составе сборной работают защитники Елена Беглова, Наталья Жедик и Татьяна Петрушина (все – «Надежда» Оренбург), Анна Лешковцева и Карина Низамова (обе – МБА Москва), Евгения Белякова (УГМК, Екатеринбург)форварды Дарья Колосовская («Спарта&К» Видное), Жосселина Майга («Надежда»), Раиса Мусина («Польковице», Польша), Мария Черепанова (УГМК), центровые Наталья Виеру (УГМК), Ирина Осипова («Спарта&К») и Ксения Тихоненко («Динамо» Москва).

На Евробаскете-2017, который пройдет в Праге, россиянки стартуют с группового этапа. С 16 по 19 июня наши девушки сразятся со сборными Латвии, Бельгии и Черногории.