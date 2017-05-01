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В Поныровском районе с почестями захоронили останки 155 советских воинов

Вчера, 13:06
В Поныровском районе с почестями захоронили останки 155 советских воинов
В Поныровском районе с почестями захоронены останки 155 советских воинов, погибших в Курской битве. Защитники Родины нашли свой последний приют у памятника Героям-артиллеристам. Этот памятник в Поныровском районе установили в ноябре 1943 года. По словам руководителя поискового отряда «Курган» Алексея Сотникова, останки советских воинов нашли в 2016 году во время экспедиции «Вахта памяти». Удалось установить имена некоторых воинов.

 

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