В Поныровском районе с почестями захоронили останки 155 советских воинов

В Поныровском районе с почестями захоронены останки 155 советских воинов, погибших в Курской битве. Защитники Родины нашли свой последний приют у памятника Героям-артиллеристам. Этот памятник в Поныровском районе установили в ноябре 1943 года. По словам руководителя поискового отряда «Курган» Алексея Сотникова, останки советских воинов нашли в 2016 году во время экспедиции «Вахта памяти». Удалось установить имена некоторых воинов.