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Железногорского предпринимателя нашли мертвым в бассейне

Вчера, 15:13
Железногорского предпринимателя нашли мертвым в бассейне
В Железногорском районе в своем бассейне найден мертвым предприниматель. По информации  издания «ДДД», которое ссылается на СК, курянина нашли родственники. По предварительной информации, на теле не было телесных повреждений. Не исключено, что 42-летний мужчина утонул, однако причину смерти установит экспертиза. Бизнесмен проживал в коттедже, расположенном в селе Разветье, в нескольких километрах от Железногорска. Владел строительной базой, однако в последнее время предпринимательской деятельностью не занимался.

 

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