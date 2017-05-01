Железногорского предпринимателя нашли мертвым в бассейне
Вчера, 15:13
В Железногорском районе в своем бассейне найден мертвым предприниматель. По информации издания «ДДД», которое ссылается на СК, курянина нашли родственники. По предварительной информации, на теле не было телесных повреждений. Не исключено, что 42-летний мужчина утонул, однако причину смерти установит экспертиза. Бизнесмен проживал в коттедже, расположенном в селе Разветье, в нескольких километрах от Железногорска. Владел строительной базой, однако в последнее время предпринимательской деятельностью не занимался.