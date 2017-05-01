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В длинные выходные задержали более 80 пьяных водителей

Вчера, 16:06
В длинные выходные задержали более 80 пьяных водителей
С 5 по 9 мая на курских дорогах задержали 84 пьяных водителя. В Госавтоинспекции отметили, что 20 человек отказались пройти освидетельствование. Закон приравнивает таких автолюбителей к категории нетрезвых. 20 задержанных ранее уже попадались на подобном нарушении. Им грозит не только лишение прав на три года, но и два года лишения свободы. Тем же, кто попался нетрезвым за рулем впервые, придется заплатить крупный штраф - 30 тысяч рублей и распрощаться с водительским удостоверением на срок от полутора до двух лет.

 

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