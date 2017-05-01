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Завтра на Северо-Западе Курска отключат холодную воду

Вчера, 16:07
Завтра на Северо-Западе Курска отключат холодную воду
Завтра, 11 мая, жителей Северо-Западного микрорайона Курска ожидает отключение холодной воды. Как сообщили в «Водоканале», с 8 до 17 часов воды не будет в квартирах по улицам Орловская и Студенческая, проспектам Дружбы (все нечетные номера домов, четные номера – от №2 до №16), Энтузиастов (нечетные номера домов) и Хрущева, 14, 16, проезду Сергеева, улицам Веспремская и 50 лет Октября, 96, 96-а, 96-б, 110.
Всем, кто попадает в зону отключения, рекомендуют сделать запас воды. 
Справки по телефону 70-06-14.

 

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