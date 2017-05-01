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В Курске за изнасилование секретарши задержан нотариус

Сегодня, 08:08
В Курске за изнасилование секретарши задержан нотариус
В Курске расследуют уголовное дело о жестоком изнасиловании 23-летней девушки. Подозреваемый – 36-летний нотариус, потерпевшая работала у него секретарем. По версии следствия, 2 мая они вместе находились на дне рождения, затем покинули праздник и вышли на улицу. Видимо, тогда и произошло преступление. Окровавленную жертву у дома №7 на Дружининской увидели прохожие, вызвали полицию и «скорую», по неофициальным данным помогли задержать подозреваемого.  Мужчина по решению суда взят под стражу и находится в следственном изоляторе. Как уточнили в СК, дело ведет первый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности). Сейчас выясняются все обстоятельства преступления, назначены экспертизы. 

 

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