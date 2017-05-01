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Школе № 5 присвоили имя космонавта Игоря Волка

Сегодня, 08:09
Школе № 5 присвоили имя космонавта Игоря Волка
Администрация Курска поддержала ходатайство коллектива 5-й школы в присвоении учреждению имени Героя Советского Союза  летчика-космонавта Игоря Петровича Волка. Будущий космонавт учился  в курской школе № 5, которую окончил в 1954 году. В этот же период Игорь посещал занятия в Курском аэроклубе. В музее школы имеется копия аттестата знаменитого летчика, газетные статьи о его деятельности. Ученики сняли фильм, посвященный Игорю Волку. В школьном музее также представлены личные вещи, подаренные космонавтом школе. В 2014-м Игорь Волк посетил Курск и школу № 5.   Космонавт  побывал в школьном музее, рассказал  о своем пути в космонавтику, о трудовых буднях, об устройстве космической станции. Умер Игорь Волк на восьмидесятом году жизни в январе 2017 года.

 

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