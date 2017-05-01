Школе № 5 присвоили имя космонавта Игоря Волка

Администрация Курска поддержала ходатайство коллектива 5-й школы в присвоении учреждению имени Героя Советского Союза летчика-космонавта Игоря Петровича Волка. Будущий космонавт учился в курской школе № 5, которую окончил в 1954 году. В этот же период Игорь посещал занятия в Курском аэроклубе. В музее школы имеется копия аттестата знаменитого летчика, газетные статьи о его деятельности. Ученики сняли фильм, посвященный Игорю Волку. В школьном музее также представлены личные вещи, подаренные космонавтом школе. В 2014-м Игорь Волк посетил Курск и школу № 5. Космонавт побывал в школьном музее, рассказал о своем пути в космонавтику, о трудовых буднях, об устройстве космической станции. Умер Игорь Волк на восьмидесятом году жизни в январе 2017 года.



