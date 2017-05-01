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Сегодня устроят рейд по пешеходам

Сегодня, 08:09
Сегодня устроят рейд по пешеходам
Сегодня в Курске сотрудники ГИБДД проводят рейд, направленный на профилактику ДТП с участием пешеходов. Инспекторы особое внимание уделят таким нарушениям, как переход проезжей части в неустановленном месте и на запрещающий сигнал светофора. Следят и за водителями, проверяют, как они проезжают регулируемые пешеходные переходы и перекрестки, а также уступают ли дорогу пешеходам. В Госавтоинспекции подчеркнули, что пешеходный переход не всегда гарантирует полную безопасность. В темное время суток пешеходам рекомендуют иметь на верхней одежде световозвращающие элементы.

 

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