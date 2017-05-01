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В Курск сегодня прибудет Поезд Памяти из Петербурга

Сегодня, 08:00
В Курск сегодня прибудет Поезд Памяти из Петербурга
В Курск сегодня прибудет Поезд Памяти из Петербурга. Участники акции – ветераны Великой Отечественной войны, участники обороны Ленинграда и жители блокадного города, а также школьники и молодежь Петербурга. Для них проведут обзорную экскурсию по Курску. Гости посетят мемориалы «Курская Дуга» и «Памяти павшим в годы войны», побывают в школах нашего города. Помимо этого, для пассажиров Поезда Памяти организуют экскурсии по Северному и Южному фасу Курской дуги. Участники акции пробудут на нашей земле до 13 мая. 

 

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