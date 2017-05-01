По Курской области прокатился агитационный поезд ЛДПР

7 мая по Курской области проехал агитационный поезд ЛДПР. Партийцы пересекли Соловьиный край с запада на восток – от Коренево до Касторной. На каждой остановке, которая продолжалась примерно полчаса, куряне общались с юристами, через представителей фракции передавали свои обращения лично Владимиру Жириновскому. Агитпоезд путешествует по России с конца апреля. Парламентарии от ЛДПР решают насущные проблемы населения в свой отпуск - заявил корреспонденту радио «Курс» депутат Госдумы Александр Старовойтов: "Основная масса жалоб, которая поступает от населения, заключается в том, что депутаты в период избирательной кампании очень часто появляются, напоминают о себе, а когда межсезонье - депутатов невозможно увидеть. Как видите, фракция ЛДПР работает даже сейчас, в свой отпуск, потому что до 16 мая у всей Государственной Думы отпуск. Получая огромное количество жалоб от населения, мы решаем по мере возможности эти проблемы и сообщаем Президенту. Каждый раз у нас работает юридическая помощь, юридическая консультация. Многие люди уже пришли с какими-то заготовленными обращениями в адрес нашего лидера Владимира Вольфовича Жириновского, либо в адрес каких-либо депутатов Государственной Думы. Мы собираем все обращения, все обрабатываем – у нас для этого есть специальная юридическая служба. С юристами есть возможность сразу написать обращение на ходу либо получить консультацию, которую мы можем оказать на месте".

В приоритете у людей на перроне были вопросы повышения тарифов ЖКХ, проблемы здравоохранения, безработица. Некоторые ждут партийцев со словами благодарности. "В Коренево принесли благодарность. Просто на листочке в клеточку написано: «Спасибо, в прошлом году просила дерево спилить, вы спилили». Вот во Льгове только вспоминал, что на одном из поездов Владимира Вольфовича попросили баню отремонтировать. Я забил голову всем чиновникам Курской области. Всё-таки мы добились, чтобы эту баню отремонтировали. Очень много жалоб – люди считают несправедливым оплату капитального ремонта. Как раз-таки то, о чём ЛДПР неоднократно поднимала вопрос. То есть очень много проблем наболевших, которые зачастую можно решить на местном уровне, если чиновники действительно захотят этого., - рассказал депутат областной Думы, руководитель регионального отделения ЛДПР Владимир Фёдоров. Из Соловьиного края состав направился выслушивать жалобы жителей Белгородской области.