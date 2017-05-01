поиск по сайту
 

В Курской области отменён особый противопожарный режим

Сегодня, 11:41
В Курской области отменён особый противопожарный режим
С 10 мая на территории Курской области отменен введенный ранее особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор. С 11 по 14 мая в связи с прохождением атмосферного фронта ожидаются дожди различной интенсивности, а температурный режим будет на 3-4 градуса ниже нормы для 1-й декады мая. Все эти условия значительно понизили класс пожарной опасности до 1-го на большей территории региона, отметил начальник регионального гидрометеоцентра Василий Потапов.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама