В Курской области отменён особый противопожарный режим

С 10 мая на территории Курской области отменен введенный ранее особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор. С 11 по 14 мая в связи с прохождением атмосферного фронта ожидаются дожди различной интенсивности, а температурный режим будет на 3-4 градуса ниже нормы для 1-й декады мая. Все эти условия значительно понизили класс пожарной опасности до 1-го на большей территории региона, отметил начальник регионального гидрометеоцентра Василий Потапов.