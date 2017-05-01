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15-летний курянин вытащил тонувшую в пруду соседку

Сегодня, 11:54
15-летний курянин вытащил тонувшую в пруду соседку
15-летний школьник Максим Бартенев вытащил тонувшую в пруду соседку. Этот случай произошёл в деревне Разиньково Курского района - сообщили в пресс-службе МЧС. 1 апреля местная жительница отправилась на рыбалку. Когда женщина поставила сеть и уже направлялась к берегу, она провалилась в яму и ушла с головой под воду. Это заметили соседи. Мальчик сразу бросился в ледяную воду и вытащил пострадавшую из пруда. Школьнику помогла хорошая физподготовка - он увлекается легкой и тяжелой атлетикой.  Уже на берегу подросток оказал соседке первую медицинскую помощь. О подвиге девятиклассника рассказали в школе соседи, а директор передал информацию в администрацию. Максиму Бартеневу на торжественной линейке вручили благодарности и подарки. Сейчас МЧС готовит документы для представления курянина к ведомственной награде.

 

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