Супруги обогатились на 13 миллионов на покупателях дешевого жилья

В Железногорске состоялся суд над супругами-аферистами, которые обогатились на 13 с лишним миллионов рублей. Как сообщили в прокуратуре, в начале 2000-х подсудимый создал два юридических лица, деятельность которых была связана с предоставлением товаров и услуг населению. Имея легальный бизнес, в 2007 году супруги решили завладеть деньгами желающих приобрести квартиры в строящихся домах в Железногорске. Тогда они распространили информацию о продаже квартир якобы по заниженной цене. Нашлись 13 покупателей, которые отдали мошенникам более 13 миллионов рублей. Им предоставляли поддельные документы. Затем супруги скрылись на Украине, их объявили в федеральный розыск. В 2015-м они переехали в Екатеринбург, где их и задержали.

Суд приговорил мужчину к 5,5 годам лишения свободы и штрафу 400 тысяч рублей. Его супруге предстоит провести в колонии 5 лет, а также выплатить штраф в 300 тысяч. Кроме того с криминальной пары взыскали сумму причиненного потерпевшим ущерба.



