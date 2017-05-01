Бюджет Курской области увеличится на 7 млрд рублей

Региональный бюджет пополнится на 7 млрд рублей и составит почти 46 млрд. Это позволяет увеличить расходы на социальную политику более чем на 300 миллионов рублей, здравоохранение получит 84 миллиона, 140 миллионов выделят сфере культуры. 350 миллионов рублей добавят на образование. Об этом сообщили сегодня на заседании Курской областной Думы. Кроме того, на 200 миллионов увеличат дотации муниципальным бюджетам. Дорожный вопрос также не остался без внимания – заявил председатель Курской областной думы Николай Жеребилов. "Дорожный фонд увеличивается на 1 миллиард 203 миллиона, в том числе порядка 340 миллионов будет направлено на строительство дорог местного значения. Я думаю, все равно эта проблема не решится, но тем не менее у нас есть возможность немножко улучшить дорожное хозяйство, особенно в сельской местности. По Курску увеличивается дорожный фонд. Порядка 200 миллионов Курску выделяется, выделяется на дорожное строительство Железногорску порядка 90 миллионов и 50-60 миллионов Курчатову", - сообщил спикер облдумы.