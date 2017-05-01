Постельное белье: полезная вещь и хороший подарок

Постельное белье является важной составляющей современного быта. Отходя ко сну, хочется не только ощущать его свежесть, но и получать эстетическое удовлетворение. Зная это, производители стараются порадовать потребителя не только качественной, но и красивой продукцией. Практичность и презентабельность – вот, пожалуй, главные критерии, по которым следует выбирать спальные комплекты.

На отечественном рынке представлено множество их вариантов. Какому материалу отдать предпочтение, решать покупателю. Большим спросом, например, пользуется сатиновое постельное белье. Для него характерны «шелковый» блеск и почти такая же гладкость. Оба эффекта обусловлены особенностью нитей и их плетения. Сатин производят из очень качественного хлопка. Туго скрученная нить начинает блестеть, потому готовое изделие напоминает шелк. Как большинство тканей, сатин тоже имеет «градацию». Например, недорогие сорта вскоре утрачивают внешнюю шелковистость. При этом прочность материала сохраняется. Что касается более дорогих, здесь иллюзия сохраняется даже после 200-250 стирок. Самым элитным считается жаккардовый сатин.

Еще престижней постельное белье из шелка. Покупают его наиболее состоятельные люди. Его особенность не только во внешней презентабельности, но и в экологических свойствах. Справедливо будет отметить, что шелк полезен для здоровья. Для людей, страдающих аллергией, это лучший вариант. Сюда же стоит добавить бактерицидность материала. На протяжении длительного времени он сохраняет высокую прочность. И все же уязвимые места у шелка есть. Такое белье нельзя стирать при высокой температуре, а гладить следует с чрезвычайной осторожностью. Чтобы не испортить комплект, нужно строго придерживаться инструкций производителя. В этом случае шелковое постельное белье будет долго радовать своих владельцев.

Завершая небольшой обзор, нельзя обойти вниманием хлопковые комплекты. Они тоже экологичны и достаточно практичны. Хлопок прекрасно впитывает влагу и «дышит». Такое белье дарит ни с чем несравнимое ощущение свежести. Ухаживать за ним тоже легко. Неправильный режим стирки может отразиться на эстетических, но никак не на физических свойствах ткани. Чтобы белье сохраняло приличный вид, следует выдерживать температуру, разделять комплекты по цвету и т.д.

Постельное белье уместно приобретать не только для личного пользования, но и в качестве подарка. В последнем случае нужно ориентироваться не на стоимость, а на качество продукта. Например, элегантный шелковый комплект можно преподнести молодоженам в день свадьбы.