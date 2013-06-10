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"Соловьиная трель" в этом году пройдет в новом формате

Вчера, 17:13
30-й международный фестиваль авторской песни «Соловьиная трель», который проходит каждый год возле поселка Дичня Курчатовского района, на этот раз изменит свой формат. Новые музыкальные направления бард-рок, фолк, детский конкурс, возможность использования любых музыкальных инструментов. Как сообщают организаторы, гостей фестиваля ждет еще немало других интересных событий. Так, будет проведена историческая реконструкция. Запланированы силовое многоборье и показательный проезд колонны байкеров, занятия хатха-йогой, соревнования по футболу, волейболу и армрестлингу, народный конкурс на лучшее приготовление шашлыка.
Фестиваль «Соловьиная трель» пройдет с 26 по 28 мая. 

 

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