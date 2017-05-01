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«Квадра» разъяснила курянам порядок начислений за тепло за апрель

Сегодня, 08:22
«Квадра» разъяснила курянам порядок начислений за тепло за апрель
Курский филиал «Квадры» выставил вторую часть апрельских квитанций потребителям, чьи дома оборудованы общедомовыми приборами учета теплоэнергии. Размер платежей в некоторых домах оказался больше, чем в зимние месяцы. У некоторых потребителей это вызвало вопросы. Как пояснили в компании, при формировании мартовских квитанций жилищные организации передавали в энергокомпанию показания до 20-го числа. Неучтенные – а, значит, неоплаченные — мартовские дни –– «перешли» на апрель. В итоге в апрельских квитанциях расчетный период составил от 36 до 40 дней, этим и обусловлен размер выставленных счетов. Получить дополнительную информацию по начислениям можно, например, позвонив по телефону 39-55-55.

 

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