Под Курском открылся семеноводческий комплекс

В Конышевском районе запустили в эксплуатацию новый семеноводческий комплекс. Его возвели в кратчайшие сроки - за один год. Производительность - 10 тонн в час или 29 тысяч тонн семян в год. Здесь будут работать с семенами зерновых и зернобобовых культур- тех, что используют при производстве кормов для животных. Раньше большую часть ингредиентов выращивали из импортного посадочного материала. С появлением семеноводческого комплекса снизится себестоимость - следовательно, станет дешевле и мясо на прилавках. Сегодня для обеспечения хозяйств высококачественным семенным материалом в Курской области работают 32 предприятия.