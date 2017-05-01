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Под Курском открылся семеноводческий комплекс

Сегодня, 08:14
Под Курском открылся семеноводческий комплекс
В Конышевском районе запустили в эксплуатацию новый семеноводческий комплекс. Его возвели в кратчайшие сроки - за один год. Производительность - 10 тонн в час или 29 тысяч тонн семян в год. Здесь будут работать с семенами зерновых и зернобобовых культур- тех, что используют при производстве кормов для животных. Раньше большую часть ингредиентов выращивали из импортного посадочного материала. С появлением семеноводческого комплекса снизится себестоимость - следовательно, станет дешевле и мясо на прилавках. Сегодня для обеспечения хозяйств высококачественным семенным материалом в Курской области работают 32 предприятия.

 

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