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На нарушение прав человека чаще всего жалуются пенсионеры и инвалиды

Сегодня, 08:14
На нарушение прав человека чаще всего жалуются пенсионеры и инвалиды
В адрес Уполномоченного по правам человека в Курской области в 2016 году поступило 1237 обращений. Большинство обратившихся – пенсионеры и инвалиды. В качестве повода для жалоб доминируют проблемы, связанные с социально-экономическими и личными правами граждан. Как и прежде, актуальными остаются вопросы обеспечения жильём льготников, расселения из аварийного жилья, проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов, а также проблемы качества и стоимости услуг ЖКХ.

 

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