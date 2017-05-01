На нарушение прав человека чаще всего жалуются пенсионеры и инвалиды

В адрес Уполномоченного по правам человека в Курской области в 2016 году поступило 1237 обращений. Большинство обратившихся – пенсионеры и инвалиды. В качестве повода для жалоб доминируют проблемы, связанные с социально-экономическими и личными правами граждан. Как и прежде, актуальными остаются вопросы обеспечения жильём льготников, расселения из аварийного жилья, проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов, а также проблемы качества и стоимости услуг ЖКХ.