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19 мая курян приглашают на акцию "Ночь в музее"

Сегодня, 08:05
19 мая курян приглашают на акцию
19 мая в Курском краеведческом музее пройдет очередная акции "Ночь в музее". Первым пунктом программы станет театрализованная экскурсия "Цветочная симфония". Здесь соединятся разные темы, объединенные одним мотивом - цветочным. Музейщики расскажут об использовании растений в Древней Греции, о цветочных орнаментах на мебели и посуде, о флористических мотивах в народном творчестве, о растительных образах в искусстве и моде советского времени и многом другом. Как сообщают организаторы, затем можно побывать на выставке лаковой живописи  "Школа Палеха", где представлены миниатюрные работы, виртуозно выполненные преподавателями и студентами Палехского художественного училища. Также все желающие смогут попробовать свои силы в мастер-классе по изготовлению куклы-оберега.
Акция состоится 19 мая с 18 до 23 часов.

 

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