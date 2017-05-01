19 мая курян приглашают на акцию "Ночь в музее"

19 мая в Курском краеведческом музее пройдет очередная акции "Ночь в музее". Первым пунктом программы станет театрализованная экскурсия "Цветочная симфония". Здесь соединятся разные темы, объединенные одним мотивом - цветочным. Музейщики расскажут об использовании растений в Древней Греции, о цветочных орнаментах на мебели и посуде, о флористических мотивах в народном творчестве, о растительных образах в искусстве и моде советского времени и многом другом. Как сообщают организаторы, затем можно побывать на выставке лаковой живописи "Школа Палеха", где представлены миниатюрные работы, виртуозно выполненные преподавателями и студентами Палехского художественного училища. Также все желающие смогут попробовать свои силы в мастер-классе по изготовлению куклы-оберега.

Акция состоится 19 мая с 18 до 23 часов.



