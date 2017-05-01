В Октябрьском районе у алкоголика забрали водительские права

В Октябрьском районе у алкоголика забрали права. Как пояснили в прокуратуре, 38-летний мужчина с 2009 года имеет водительское удостоверение на управление транспортными средствами категории «В». Однако с 2014 года он состоит на учете у врача-нарколога, как лицо, страдающее хроническим алкоголизмом. Проверка показала, что мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нахождение в общественных местах в состоянии опьянения. Вместе с тем наличие водительских прав у страдающих алкоголизмом может спровоцировать ДТП, в том числе, с человеческими жертвами.

Поэтому прокурор Октябрьского района направил в суд иск, в котором потребовал прекратить действие права селянина на управление автомобилем. Эти требования удовлетворены.