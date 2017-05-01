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Задержан курянин, жестоко расправившийся с собутыльником

Сегодня, 11:23
Задержан курянин, жестоко расправившийся с собутыльником
Задержан 43-летний курянин, жестоко расправившийся с собутыльником. Убийство произошло без малого 2 месяца назад. По информации прокуратуры Курской области, обвиняемый вместе с двумя знакомыми распивал спиртные напитки. Внезапно гостеприимный хозяин вступил в словесную перепалку с одним из участником застолья, которая довольно быстро переросла в драку. Мужчина схватил молоток и начал бить им по голове товарища, нанеся не менее 10-ти ударов. Когда пришло осознание, что  он совершил убийство, предложил второму гостю спрятать тело. Но тот отказался. Между тем, потерпевший начал подавать признаки жизни. Однако хозяина дома было уже не остановить – несколькими ударами молотка он добил оппонента. Из заключения экспертизы известно: потерпевший скончался от тупой открытой черепно-мозговой травмы. В полицию позвонили соседи, которым о произошедшем рассказал сам убийца. Сейчас он находится под стражей. Вскоре рассмотрением дела займётся Кировский районный суд.

 

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