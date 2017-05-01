Курянин едва не сжег свой дом, по ошибке хлебнув бензина
Сегодня, 11:32
Курянин едва не сжег свой дом, по ошибке хлебнув бензина. Речь идет о случае, который произошел в нашем городе на улице Малых 9 мая. Как пишет "ДДД", пожар в частном доме начался с кухни. Владелец квартиры поставил чайник, включил газовую плиту. По неофициальным данным, на столе он увидел две пластиковые бутылки: в одной находилось пиво, в другой бензин. Видимо, мужчина перепутал емкости и отхлебнул из той, где было горючее. Он сразу выплюнул бензин и попал на зажженную конфорку плиты. Пламя вспыхнуло, обдав курянина жаром. Пострадавший получил около 40% ожога тела, его госпитализировали. Распространившийся по квартире огонь пришлось усмирять пожарным. В результате пожара повреждены стены, крыша и вещи.