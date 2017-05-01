Курск посетит «Свет лучезарного ангела»

Следующая неделя в Курске начнётся со «Света лучезарного ангела». Международный благотворительный кинофестиваль откроется в киноцентре имени Щепкина 15 мая. Всю неделю курским зрителям будут показывать ленты российских режиссеров о добре и зле, мире и войне. Многие картины - лауреаты и обладатели Гран-при солидных киноконкурсов. Откроет фестиваль в Курске фильм «Иван» режиссёра Елены Давыдовой. Это рассказ о маленькой девочке, которая изменила жизнь бывшего лётчика, потерявшего смысл существования. Вход для зрителей на все сеансы будет бесплатным.