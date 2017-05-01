Курские военнослужащие получили на троих 17 лет тюрьмы

Двум рядовым, проходившим военную службу по контракту в войсковой части посёлка Маршала Жукова и гражданскому лицу вынесен обвинительный приговор за убийство. Осенью 2015 года они из хулиганских побуждений вступили в конфликт с тремя ранее незнакомыми гражданами. Во время «стычки» умышленно нанесли одному из «оппонентов» многочисленные удары, от которых он скончался в больнице. Оценив собранные следствием доказательства, Курский гарнизонный военный суд назначил «хулиганам» наказание в виде лишения свободы сроком на 4, 6 и 7 в колонии строгого режима.



