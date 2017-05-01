В Курской области утилизировали 3 тонны небезопасной телятины

Некачественная и опасная партия телятины общим весом около 3 тонн, незаконно ввезенная из Украины, утилизирована в Фатежском районе, - сообщили в Управлении Россельхознадзора. Напомним, в ночь на 1 мая в Беловском районе был задержан автомобиль под управлением жителя Брянской области. В машине находилось 59 туш телят с нарушением температурных условий перевозки. Клейма и признаки проведения ветеринарно-санитарной экспертизы на тушах отсутствовали. Сопроводительные документы представлены не были. В пробах мяса обнаружили бактерии группы кишечной палочки и прочие опасные микроорганизмы. К счастью, до прилавка продукция не доехала - ее отправили на утилизацию.



