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Более 200 протоколов составили на нарушителей правил пожарной безопасности

Сегодня, 12:22
Более 200 протоколов составили на нарушителей правил пожарной безопасности
Сотрудники надзорных органов регионального МЧС с начала пожароопасного периода составили 211 протоколов на нарушителей правил пожарной безопасности. Сейчас проводится административное расследование в отношении одного юридического лица. Напомним, с 10 мая в Курской области отменён особый противопожарный режим. Однако это не означает, что работа в этои направлении будет ослаблена - отметили в МЧС. В муниципалитетах организована работа оперативных групп, которые отслеживают обстановку в лесах и на территории сельских угодий. На дежурство ежедневно заступают добровольцы, активно участвующие и в профилактической работе.

 

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