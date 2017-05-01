Более 200 протоколов составили на нарушителей правил пожарной безопасности

Сотрудники надзорных органов регионального МЧС с начала пожароопасного периода составили 211 протоколов на нарушителей правил пожарной безопасности. Сейчас проводится административное расследование в отношении одного юридического лица. Напомним, с 10 мая в Курской области отменён особый противопожарный режим. Однако это не означает, что работа в этои направлении будет ослаблена - отметили в МЧС. В муниципалитетах организована работа оперативных групп, которые отслеживают обстановку в лесах и на территории сельских угодий. На дежурство ежедневно заступают добровольцы, активно участвующие и в профилактической работе.