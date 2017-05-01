В Курске за день сбили пятерых пешеходов, среди них трое детей

11 мая на дорогах Курска пострадали пять пешеходов, причем трое из них это дети. По информации Госавтоинспекции, первое ДТП произошло в двенадцатом часу на улице Сумская. Водитель автомобиля «Ниссан Альмера», выезжая со двора, сбил 5-летнего малыша, переходившего проезжую часть. Ребенок получил ранение. Вечером трехлетний пешеход пострадал в ДТП во двое проспекта Дериглазова, он попал под колеса «Хендай Солярис». Его с травмами доставили в 4-ю горбольницу. Буквально через час на улице Энгельса ВАЗ-2104 допустил наезд на 12-летнюю девочку-пешехода, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Ее с ранениями доставили в больницу.

Сразу две 19-летние девушки оказались под колесами «Лады Приоры» на улице Студенческая. ДТП произошло около полуночи на «зебре». Пострадавших отвезли в больницу.



