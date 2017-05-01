В Железногорске пьяный водитель "Волги" врезался в "Ладу Гранту"

Накануне вечером в Железногорске пьяный автомобилист устроил ДТП с пострадавшим. Как сообщили в Госавтоинспекции, авария произошла в 21 час возле дома №45 по улице Мира города горняков. Пьяный 49-летний водитель "Волги" врезался во встречную "Ладу Гранту". 53-летний мужчина, находившийся за рулем "Лады", получил травмы, его доставили в больницу. Добавим, что на этих выходных на курских дорогах в очередной раз пройдут проверки водителей на трезвость. Нарушителям грозит крупный административный штраф и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Если водитель попался пьяным за рулем повторно, наступает уголовная ответственность.