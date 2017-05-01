Задержаны воры из Липецкой области, приехавшие на криминальные гастроли

Полицейские Дмитриевского района по горячим следам задержали подозреваемую в краже из дома. В дежурную часть поступило сообщение от местного жителя, что у него из дома похитили деньги. В момент преступления в доме находилась 11-летняя дочь потерпевшего. В этот день у нее был день рождения, и родители уехали за подарком. В дом постучали, и девочка впустила двух незнакомых женщин. Они спросили кого-нибудь из взрослых и, узнав, что больше дома никого нет, попросили ребенка принести стакан воды. Девочка пошла на кухню. Воспользовавшись этим, одна из женщин достала деньги из сумки, оставленной на тумбочке в прихожей. Затем незнакомки скрылись.

Полицейские установили, что подозреваемые прибыли в Дмитриевский район из Липецкой области. У них ранее уже имелся подобный криминальный опыт. Задержать гастролеров удалось благодаря бдительности участкового. Он обратил внимание на незнакомый автомобиль и записал его регистрационный номер. Когда стало известно о преступлении, полицейские установили владельца машины и задержали его и пассажиров уже в Железногорске. Похищенные деньги они еще не успели потратить, поэтому их вернули законным владельцам. Возбуждено уголовное дело, подозреваемых проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.