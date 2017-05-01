Сегодня курский "Авангард" встретится в Пензе с "Зенитом"

Сегодня курский "Авангард" проведет матч в Пензе с местным "Зенитом". К этой встрече 23-го тура 2-го дивизиона зоны "Центр" подопечные Антона Беляева подошли, набрав 38 очков и занимая вторую строчку турнирной таблицы. Курский клуб отстает от лидирующего белгородского "Энергомаша" на 2 очка. "Зенит" с 23 очками располагается на 11-м месте. В первом круге матч на стадионе "Трудовые резервы" завершился победой курян со счетом 1-0. Сегодняшняя встреча начнется в 15 часов.