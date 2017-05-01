В Курскэнерго стартовали соревнования профессионального мастерства ремонтных бригад

На учебно-тренировочном полигоне филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» в Октябрьском районе Курской области стартовали соревнования профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 – 10 кВ. За право называться лучшими спорят специалисты профильных бригад, занявшие первые места на отборочных соревнованиях в своих участках электрических сетей.

В программе соревнований семь этапов: проверка знаний нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности; освобождение пострадавшего от действия электрического тока, проведение реанимационных действий на манекене-тренажере; замена дефектного изолятора10 кВ на КТП 0,4-10 кВ и измерение контура заземления; замена изолированного провода на воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ в пролете пересечения с ВЛ-10 кВ; расчет и замер сопротивления петли «фаза-ноль» в сети 0,4 кВ и выбор автоматического выключателя для защиты линии; первичное подключение жилого дома от действующей ВЛИ – 0,4 КВс применением гидроподъемника; тушение пожара на КТП 10 – 0,4 кВ.

- Это те задачи, которые наши сотрудники решают как в ходе повседневной деятельности, так и при ликвидации последствий стихий, природных катаклизмов, - подчеркивает первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» Вячеслав Истомин. - В рамках соревнований они смогут показать свои знания, умения и навыки, обменяться друг с другом профессиональным опытом, чтобы впоследствии использовать его в своей текущей работе».

Уровень подготовки участников соревнований оценивает судейская комиссия, в состав которой вошли руководители производственных и технических служб Курскэнерго, отточенность навыков и слаженность работы. Бригада - победительница получит право принять участие в соревнованиях профессионального мастерства среди филиалов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», которые пройдут в июне в Воронеже.



