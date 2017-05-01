поиск по сайту
 

В Курскэнерго стартовали соревнования профессионального мастерства ремонтных бригад

Сегодня, 15:22
В Курскэнерго стартовали соревнования профессионального мастерства ремонтных бригад
На учебно-тренировочном полигоне филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго»  в Октябрьском районе Курской области  стартовали соревнования профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 – 10 кВ. За право называться лучшими спорят специалисты профильных бригад, занявшие первые места на отборочных соревнованиях в своих участках электрических сетей. 
В программе соревнований семь этапов: проверка знаний нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности; освобождение пострадавшего от действия электрического тока, проведение реанимационных действий на манекене-тренажере; замена дефектного изолятора10 кВ на КТП 0,4-10 кВ и измерение контура заземления; замена изолированного провода на воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ в пролете пересечения с ВЛ-10 кВ; расчет и замер сопротивления петли «фаза-ноль» в сети 0,4 кВ и выбор автоматического выключателя для защиты линии; первичное подключение жилого дома от действующей ВЛИ – 0,4 КВс применением гидроподъемника; тушение пожара на КТП 10 – 0,4 кВ. 
- Это те задачи, которые наши сотрудники решают как в ходе повседневной деятельности, так и  при ликвидации последствий стихий, природных катаклизмов, - подчеркивает первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК  Центра» - «Курскэнерго» Вячеслав Истомин. - В рамках соревнований они смогут показать свои знания, умения и навыки, обменяться друг с другом профессиональным опытом, чтобы  впоследствии использовать его в своей текущей работе». 
Уровень подготовки участников соревнований оценивает судейская комиссия, в состав которой вошли руководители производственных и технических служб Курскэнерго, отточенность навыков и слаженность работы.  Бригада - победительница получит право принять участие в соревнованиях профессионального мастерства среди филиалов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», которые пройдут в июне в Воронеже.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама