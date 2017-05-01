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В ЮЗГУ пройдёт выпускной сразу у двух поколений

Сегодня, 15:26
В ЮЗГУ пройдёт выпускной сразу у двух поколений
13 мая в ЮЗГУ состоится выпускной в университете пожилого человека «Серебряная пора» и детском университете «ЮЗГУ Юниор». Дипломы получат 60 взрослых и 130 юных выпускников. Для них устроят праздничный концерт. В течение года слушатели «Серебряной поры» посещали занятия по компьютерной грамотности, здоровому образу жизни и иностранным языкам. Дети осваивали азы робототехники, журналистики, изучали иностранные языки и культуру разных народов, проводили занимательные опыты по химии и физике и даже попробовали себя в роли кавээнщиков.

 

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