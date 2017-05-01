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В августе в космос запустят разработанные курскими учеными наноспутники

Сегодня, 15:38
В августе в космос запустят разработанные курскими учеными наноспутники
На 17 августа запланирован запуск автономной интеллектуальной группировки малых космических аппаратов, созданной молодыми учеными Юго-Западного госуниверситета. В составе группировки – два спутника. Они пробудут на орбите на высоте 400 км от 5 месяцев до полутора лет и выполнят ряд задач. Всё время спутники будут передавать телеметрию, данные о расположении по отношению другу к другу и Земле, делать снимки. Нынешняя группировка – это уже пятый запуск в космос. 
На очереди российско-эквадорский спутник, а также ещё четыре космических аппарата, входящих в группировку попарно. 
В пресс-службе вуза отметили, что запуск состоится в знаменательный для космонавтики год – 60-летие запуска первого искусственного спутника Земли и 160-летия основоположника космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского. Любой радиолюбитель сможет поймать сигнал и прослушать поздравление с этими датами на четырёх языках: русском, английском, испанском и китайском.

 

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