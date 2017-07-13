Курскэнерго за пять месяцев снизило задолженность по услуге за передачу электроэнергии на 141,6 млн рублей

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» продолжает системную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. По состоянию на 01.06.2017 одними из самых крупных должников энергетиков являются предприятия сферы ЖКХ: МУП «Гортеплосеть» и «Горводоканал» города Железногорска (суммы их долга составляют 6,8 млн рублей и 11,6 млн рублей) и ООО «Региональная энергосбытовая компания» (долг 34,1 млн рублей). Чтобы исправить ситуацию с хроническими неплатежами, Курскэнерго использует как административные, так и правовые инструменты воздействия на не исполняющих свои договорные обязательства контрагентов.

В начале июня на заседании рабочей группы по вопросам минимизации задолженности потребителей перед ресурсоснабжающими организациями при Администрации Курской области был рассмотрен вопрос задолженности перед Курскэнерго ООО «Региональная энергосбытовая компания». Компании было указано на необходимость погасить в ближайшее время долги перед предприятием.

Приносит результат и претензионно-исковая работа. За пять месяцев Курскэнерго направило в суды 30 исков по взысканию задолженности с неплательщиков на общую сумму требований 20, 8 млн рублей. По 8 судебным делам приняты положительные судебные решения на общую сумму 19 млн рублей. По результатам этих решений уже получены исполнительные листы на сумму 14 млн. рублей.

В общей сложности с января по май Курскэнерго добилось снижения задолженности по услуге за передачу электрической энергии на 141,6 млн рублей.

Действия неплательщиков ставят под угрозу выполнение мероприятий производственных программ Курскэнерго, от которых зависит надежное функционирование электросетевого комплекса региона. Энергетики, работая в рамках действующего законодательства, намерены и в дальнейшем предпринимать все необходимые меры для того чтобы обязать недобросовестных контрагентов исполнять свои договорные обязательства. При этом предприятие остается открытым для диалога и готово рассматривать оптимальные для обеих сторон способы погашения долга, а в отдельных случаях учитывать текущие финансовые возможности потребителей.



