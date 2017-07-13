В Орле появится новый проектный офис Сбербанка

13 июля 2017 года, г. Орел. В Орловском отделении ПАО Сбербанк состоялось совещание по вопросам создания нового проектного офиса в Орловской области. В нем приняли участие вице-губернатор Александр Бударин, управляющий Орловским отделением ПАО Сбербанк Ярослав Скирта, члены регионального правительства.

Данный проект реализуется в рамках соглашения, подписанного Президентом, Председателем Правления ПАО Сбербанк Германом Грефом и губернатором Орловской области Вадимом Потомским в рамках Российского инвестиционного форума, который проходил в феврале 2017 года в Сочи

В рамках проекта будут разработаны стратегические планы развития экономики Орловской области, а также готовые инвестпроекты "под ключ". Инвесторам в новом офисе будут предоставляться услуги по экспертному сопровождению проектов, анализу проектно-сметной документации, разработке и формированию новых финансовых продуктов.

Этот проект даст возможность создания конкурентноспособной концепции развития региона и разработки новых механизмов стимулирования инвесторов. Плановая дата реализации проекта - декабрь 2020 года.



