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Спасатели из-за непогоды открыли "горячую линию"

13 июля 2017
Спасатели из-за непогоды открыли
Накануне вечером из-за ухудшения погодных условий, в частности, сильной грозы, в ГУ МЧС России по Курской области стал работать круглосуточный телефон «Горячей линии» 8 (4712) 51-00-22. Это своеобразный спасательный круг для жителей нашего региона. В ближайшее время по прогнозам метеорологов ожидаются сильные дожди, грозы, порывы сильного ветра. Попав в нештатную ситуацию, каждый может позвонить по указанному телефону и сообщить о своей беде. Спасательные службы в короткое время отреагируют на звонок и придут на помощь. Все сообщения, переданные по телефону 8(4712) 51-00-22 будут записываться, - сообщила пресс-служба МЧС.

 

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