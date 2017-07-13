Спасатели из-за непогоды открыли "горячую линию"

Накануне вечером из-за ухудшения погодных условий, в частности, сильной грозы, в ГУ МЧС России по Курской области стал работать круглосуточный телефон «Горячей линии» 8 (4712) 51-00-22. Это своеобразный спасательный круг для жителей нашего региона. В ближайшее время по прогнозам метеорологов ожидаются сильные дожди, грозы, порывы сильного ветра. Попав в нештатную ситуацию, каждый может позвонить по указанному телефону и сообщить о своей беде. Спасательные службы в короткое время отреагируют на звонок и придут на помощь. Все сообщения, переданные по телефону 8(4712) 51-00-22 будут записываться, - сообщила пресс-служба МЧС.