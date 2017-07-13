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Курянин из травматического пистолета расстрелял жену и сына

13 июля 2017
Курянин из травматического пистолета расстрелял жену и сына
55-летний житель поселка Теткино Глушковского района предстанет перед судом. Его обвиняют в причинении своей супруге тяжких телесных повреждений, а сыну легкого вреда здоровью. Как пояснили в СК, инцидент произошел 17 декабря 2016 года. Мужчина поссорился с супругой, тогда она высказала желание развестись. Курянин ушел из дома и вернулся пьяным на следующее утро. Супруги снова поругались. Мужчина взял в сейфе травматический пистолет и выстрелил в жену. Ранение пришлось женщине в плечо, повредив артериальную вену. Потерпевшая получила тяжкий вред здоровью. На выстрел из своей комнаты выбежал 25-летний сын и попытался вырвать пистолет из руки отца. Тогда курянин дважды выстрелил в сына, причинив легкий вред его здоровью. Потерпевший сообщил о преступлении в полицию.
Расследование уголовного дела завершено, оно уже направлено в суд. 

 

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