Еще один директор строительной организации попался на мошенничестве

В Курской области еще один директор строительной организации за мошенничество стал фигурантом уголовного дела. На этот раз махинации проворачивались в Дмитриеве. Как рассказали в прокуратуре, местные власти заключили муниципальный контракт со строительной организацией на приобретение жилья в многоквартирном доме. Сюда должны были переехать дмитриевцы из аварийного жилфонда. В марте застройщик передал квартиру в собственность администрации города. Однако директор строительной организации потребовал от жильцов доплатить ему за дополнительную жилую площадь. Введенные в заблуждение граждане заплатили 350 тысяч рублей. В отношении директора организации возбуждено уголовное дело. Напомним, похожий случай выявили во Льгове. Там горожане доплатили за "лишние" квадраты руководителю строительной фирмы полтора миллиона рублей.



