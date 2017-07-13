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Еще один директор строительной организации попался на мошенничестве

13 июля 2017
Еще один директор строительной организации попался на мошенничестве
В Курской области еще один директор строительной организации за мошенничество стал фигурантом уголовного дела. На этот раз махинации проворачивались в Дмитриеве. Как рассказали в прокуратуре, местные власти заключили муниципальный контракт со строительной организацией на приобретение жилья в многоквартирном доме. Сюда должны были переехать дмитриевцы из аварийного жилфонда. В марте застройщик передал квартиру в собственность администрации города. Однако директор строительной организации потребовал от жильцов доплатить ему за дополнительную жилую площадь. Введенные в заблуждение граждане заплатили 350 тысяч рублей. В отношении директора организации возбуждено уголовное дело. Напомним, похожий случай выявили во Льгове. Там горожане доплатили за "лишние" квадраты руководителю строительной фирмы полтора миллиона рублей. 

 

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